Hausse continue du nombre de visiteurs asiatiques au Vietnam

Depuis le début de l'année, le Vietnam a accueilli près de 10 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 51% en glissement annuel et de 1,9% par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Sur le total, le nombre de voyageurs arrivant au Vietnam par voie aérienne représentait 84,2%, tandis que ceux arrivant par voie routière représentaient 14,1% et par voie maritime 1,7%.

La République de Corée reste le plus grand marché émetteur de touristes au Vietnam. Photo: VNA

Rien qu'en juillet, les arrivées internationales au Vietnam se sont établies à 1,15 million, soit une augmentation de 10,9% sur un an.

L'Asie reste le plus grand marché pourvoyeur de touristes au Vietnam, avec plus de 7,8 millions de visiteurs. Viennent ensuite l'Europe avec plus de 1,1 million de visiteurs, l'Amérique avec 610 200 visiteurs, l'Australie avec 309 000 visiteurs et l'Afrique avec 29 000 visiteurs.

La plus forte croissance a été enregistrée sur les marchés sud-coréen et chinois, avec près de 2,6 millions et 2,1 millions de visiteurs, respectivement.

Dans la second moitié de l'année, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam continuera de mettre en œuvre des programmes visant à présenter et promouvoir le tourisme du pays à l'étranger, notamment en Chine, en Inde, en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, ainsi que de participer à certaines foires internationales du tourisme. -VNA