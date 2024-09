Hanoï vise à une croissance de 7% en 2024. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï a fixé l’objectif d’enregistrer une croissance de son Produit intérieur brut régional (GRDP) de 6,5-7% et de contrôler l’augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) au-dessous de 4%.

Selon le plan n° 255/KH-UBND récemment signé par le président du Comité populaire municipal Tran Sy Thanh, au 3e trimestre, le GRDP devrait augmenter 6,7-7,6% ; le capital d'investissement dans le développement de la ville, de 10,57% ; les exportations, de 7,4%, l’indice de production industrielle (IPI), de 10,73% et le nombre d’entreprises nouvellement créées, de 21,2%.

Au 4e trimestre, le GRDP devrait bondir de 7,2-8,1% ; le capital d'investissement dans le développement de la ville, de 11,47% ; les exportations, de 4,6%, l’indice de production industrielle (IPI), de 11,5% et le nombre d’entreprises nouvellement créées, de 17,6%.

Au premier semestre, Hanoï a enregistré un taux de croissance du GRDP de 6% contre 5,97% au cours de la même période de l'année dernière. Ses exportations ont atteint 8.891 milliards de dollars (+11% sur un an) et ses importations, plus de 19 milliards de dollars (+14,9%). L’IPC de la ville a augmenté de 5,32%.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont également augmenté de manière significative, dépassant la croissance enregistrée l'an passé à la même période. Au cours des six premiers mois, ils sont estimés à 1.165,3 millions de dollars, en hausse de 52% en rythme annuel. -VNA/VI