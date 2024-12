Hanoï, Vinh Phuc et Phu Tho unissent leurs forces pour garantir la qualité des produits agroalimentaires

Grâce à une collaboration étroite depuis 2021 entre Hanoï et 43 provinces, près de 1000 chaînes de production ont été développées, garantissant ainsi une alimentation plus sûre et de meilleure qualité pour la population. Ce réseau de chaînes de production, répondant aux normes les plus strictes, contribue à renforcer la confiance des consommateurs et à promouvoir les produits locaux.

Ainsi, Vinh Phuc alimente Hanoï en produits frais grâce à 11 chaînes spécialisées dans les fruits et légumes, une chaîne pour la viande de porc, une autre pour le poulet et une dernière pour le thé aux fleurs jaunes. Ce réseau permet d'assurer un approvisionnement régulier en produits de qualité, notamment 12 000 tonnes de fruits et légumes chaque année, plus de 50 millions d'œufs de poule, environ 10 000 tonnes de poulets de chair, 20 000 tonnes de porc...

La province de Phu Tho a mis en place un réseau de 27 chaînes d'approvisionnement certifiées, fournissant à Hanoï des produits agricoles, forestiers et aquatiques de haute qualité (thé, pamplemousses, bananes, légumes, riz, kakis sans pépins, viande, produits OCOP, …), répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de sécurité alimentaire, ainsi qu'aux exigences et aux goûts des clients.

Le 12 août, les services de l'Agriculture de Hanoï, Vinh Phuc et Phu Tho ont travaillé avec les établissements de production pour faire le bilan de l'inspection de la qualité alimentaire des produits agricoles, forestiers et aquatiques au cours de la période 2022-2025. Tout au long de la période 2022-2025, les services de l'Agriculture de Hanoï, Vinh Phuc et Phu Tho ont mené des inspections conjointes avec les producteurs pour garantir la qualité des produits alimentaires destinés au marché de la capitale. Le Département de la qualité de Hanoï procède à des prélèvements réguliers d'échantillons de produits agricoles, forestiers et aquatiques afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Vérification des étapes de production en usine. Les légumes répondent aux normes de sécurité alimentaire. Pleurotes du panicaut de la marque Phung Gia.

En 2023 et au cours du premier semestre 2024, plus de 3 000 échantillons de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont été analysés, démontrant un taux de conformité supérieur à 96%. Les analyses ont montré que 100 % des échantillons provenant de Phu Tho et de Vinh Phuc, destinés au marché de Hanoï, respectent pleinement la réglementation en matière de sécurité alimentaire. À l'issue de cette réunion, les services de l'Agriculture de Hanoï, Vinh Phuc et Phu Tho se sont engagés à renforcer leur collaboration en matière de promotion commerciale et de formation des acteurs de la filière agroalimentaire sur les normes de qualité et de sécurité./.