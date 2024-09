Hanoï valorise ses atouts en tant que ville créative de l'UNESCO

Un coin de la ville de Hanoi. Photo : Journal Quqn doi nhan dan

Afin de promouvoir le potentiel et les atouts de la capitale dans les domaines du design créatif, le Comité populaire de Hanoï a mis en œuvre un plan visant à organiser des activités permettant à Hanoï de participer au Réseau des villes créatives de l'UNESCO en 2024-2025.

Ces activités visent à promouvoir la force et le potentiel de la ville en matière de design créatif, à sensibiliser le public et le monde des affaires et à élargir la coopération entre les organisations, les experts et les entreprises nationaux et étrangers dans le domaine du design créatif.

Dans le cadre d'un plan publié récemment par la ville, Hanoi s'efforcera également de promouvoir la coopération avec les villes membres du réseau, de développer et de soutenir les espaces créatifs et de former des designers créatifs talentueux.

Une de ces activités sera le Festival de design créatif 2024 prévu du 9 au 17 novembre, visant à honorer et à promouvoir les ressources de design créatif dans la capitale. - VNA/VI