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Hanoï valide et ajuste les orientations d'investissement de six projets clés

Six projets majeurs et importants ont été approuvés ou ont fait l’objet d’un ajustement de leur politique d’investissement par le Conseil populaire de Hanoï lors d’une session thématique.

 

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