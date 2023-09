Hanoi souligne le rôle des artisans dans la conservation du patrimoine culturel immatériel

Le rôle important des artisans dans la préservation et le respect des valeurs du patrimoine culturel immatériel à Hanoi a été souligné lors d’un séminaire organisé mercredi 27 septembre par le Département municipal de la culture et des sports.

Depuis son inscription par l'UNESCO en 2009 sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, le chant ca trù (chant des courtisanes) a bénéficié d'un vif regain d'intérêt. Photo: VNA

Les responsables, les représentants des organisations impliquées dans les activités culturelles et les artisans ont partagé le point de vue selon lequel les artisans des arts populaires détiennent les connaissances et les clés de la pratique du patrimoine culturel immatériel, de sorte que la préservation, l’enseignement, la création et la promotion des valeurs patrimoniales dépendent beaucoup d’eux.



Ils ont également souligné le rôle actif des artisans dans la conservation et la promotion des valeurs patrimoniales afin de renforcer les valeurs culturelles et la force du peuple vietnamien, y compris les Hanoiens, afin de répondre à la demande de développement durable du pays.



La directrice adjointe du Département municipal de la culture et des sports Trân Thi Vân Anh a déclaré que la ville avait offert un soutien financier aux personnes titulaires des titres d’Artisan du peuple et d’Artisan émérite.



Jusqu’à présent, 14 des 18 artisans du peuple et 101 des 113 artisans émérites ont reçu 3,59 milliards de dôngs (147.200 dollars) de soutien total en vertu d’une résolution du Conseil populaire municipal.



En outre, les autorités au niveau de district ont également contribué à la création de clubs exemplaires du patrimoine culturel immatériel qui recevront chacun 50 millions de dôngs lors de leur création et 20 millions de dôngs d’aide annuelle pour leurs activités.



La ville a également offert une aide financière aux artisans pour les aider à transmettre le patrimoine culturel immatériel aux jeunes générations, a-t-elle noté.



Toutes ces initiatives visent à encourager les artisans à continuer à préserver, transmettre et mettre en valeur les valeurs du patrimoine, a encore indiqué la responsable.