Hanoï s’emploie à améliorer les capacités de traitement et de conservation de produits agricoles

Le panorama de la conférence.

Ta Van Truong, directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï, prend la parole à la conférence.

La branche de l’agriculture de Hanoi compte, premièrement, appliquer de hautes technologies, créer des zones de production de matières premières et des cycles de production fermés, améliorer les capacités de traitement de produits agricoles.

Selon Ta Van Truong, directeur adjoint du Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural, « pour atteindre les objectifs définis pour 2022, le secteur de l’agriculture de la ville a coopéré avec des localités dans l’élaboration de plans de production appropriés à chaque secteur. Dans l’immédiat, le secteur organisera sa production dans le sens d’augmentation graduelle de cultures bio vis-à-vis des plantes majeures (maraîchage, arbres fruitiers…), l'augmentation du nombre de lieux de vente de légumes bio près des centres urbains, le développement de l’élevage de façon durable, des zones d’aquiculture, l'application des hautes technologies dans la production.

Nguyên Thi Thu Hang, cheffe de la sous-direction de gestion de la qualité agricole, sylvicole et aquicole de Hanoï, relevant du Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural, s'exprime à la conférence.

Grand marché doté de systèmes de transport et de communications… favorables, Hanoï dispose cependant, d’un nombre modeste de sociétés agricoles, a souligné Nguyên Thi Thu Hang, cheffe de la sous-direction de gestion de la qualité agricole, sylvicole et aquicole de Hanoï, relevant du Service de l’Agriculture et du Développement rural municipal.

Dans les temps à venir, il faut planifier des zones de production concentrées, connectées au système de traitement, a-t-elle poursuivi, améliorer les capacités de traitement de produits agricoles, développer la logistique, l’industrie auxiliaire et manufacturière, de conservation, d’écoulement de produits et l’améliorer les capacités des ressources humaines chargées du traitement des produits agricoles.

Des délégués visitent les stands et dégustent des produits exposés à la conférence.

Des denrées alimentaires bio exposées à la conférence

Des produits bio exposés à la conférence Participant à la conférence, le docteur Nguyên Van Khoi, de l’Académie des Sciences et de l’Industrie du Vietnam, a analysé l’actuelle situation de la conservation de produits agricoles et proposé des solutions pour augmenter son efficacité./.