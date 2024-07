Hanoï se prépare pour le 70e anniversaire du Jour de sa Libération avec l'ao dai

Un spectacle de danse de masse mettant en vedette l'ao dai est prévu le 5 octobre. Photo: hanoimoi.vn

La capitale s'apprête à célébrer le 70e anniversaire du Jour de sa Libération (10 octobre) avec un programme dynamique dirigé par l'Union des femmes de Hanoï.

L'Union des femmes de Hanoï débutera ce programme le 5 octobre avec le don de 70 « maisons de cœur » en faveur d'habitants défavorisés.

Dans la même matinée, un spectacle de danse de masse mettant en vedette l'ao dai (tunique traditionnelle) aura lieu dans les 579 communes, quartiers et bourgs.

Dans les mois de septembre et octobre, l'Union des femmes organisera également des événements dédiés à la reconnaissance des femmes exemplaires qui ont apporté des contributions significatives à Hanoï en 2024.

Août-septembre sera une période chargée. Le programme « Check in Hanoi » encouragera les résidents et les visiteurs à explorer les monuments culturels et historiques de la ville tout en portant l'ao dai. En outre, il y aura une rencontre avec des femmes d'affaires et la remise des prix « Lotus d'or de la capitale » pour honorer les artisanes qualifiées des villages et des rues artisanales de Hanoï…

Dans le cadre du Mois d'ao dai de Hanoï 2024, les fonctionnaires et les étudiants sont encouragés à porter l'ao dai tous les lundis et vendredis, ainsi que lors d'événements spéciaux. -VNA/VI