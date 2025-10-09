Hanoï se prépare au 18ᵉ Congrès de l’organisation municipale du Parti

Le Comité municipal du Parti de Hanoï a tenu, le 8 octobre, une conférence de presse pour présenter le plan d’organisation du 18ᵉ Congrès de l’organisation municipale du Parti, mandat 2025-2030, en présence de Nguyên Van Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti.

Nguyên Van Phong a souligné que ce congrès revêt une importance particulière pour le développement de Hanoï dans la nouvelle conjoncture. Jamais auparavant, a-t-il noté, les conditions politiques, juridiques, de planification et les tendances de l’époque ne s’étaient conjuguées aussi favorablement pour la capitale. Le Parti et l’État ont récemment levé de nombreux obstacles, libérant ainsi des ressources de développement, notamment intellectuelles et humaines.

Selon le secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, les documents du Congrès sont rédigés de manière innovante, concrète et accessible, afin que non seulement les cadres et les membres du Parti, mais aussi chaque citoyen et chaque entreprise, puissent comprendre leur rôle et leur contribution potentielle à la construction de la capitale au cours des cinq prochaines années.

Le congrès, placé sous le thème : « Promouvoir la tradition millénaire de belles valeurs culturelles et héroïques ; rester solidaire pour construire une organisation du Parti transparente et solide ; être pionnier et novateur à l’ère nouvelle ; développer une capitale civilisée, moderne et heureuse », se déroulera du 15 au 17 octobre 2025 au Centre national des conférences, avec la participation de 550 délégués, représentant les près de 500.000 membres de l’organisation municipale du Parti.

Conçu selon la devise « Solidarité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement », le 18ᵉ Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï contribuera à concrétiser les objectifs nationaux de développement à l’horizon 2030, avec une vision à 2045, dans l’esprit d’une capitale pionnière d’une nation prospère et puissante. – VNA/VI