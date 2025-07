Hanoi se prépare à interdire les motos à essence dans le centre-ville

Congestion dans une rue de Hanoi aux heures de pointe. Photo : VNA

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh a ordonné à Hanoi d’interdire toutes les motos et cyclomoteurs à essence sur le périphérique 1 à compter du 1er juillet 2026, dans le cadre d’une nouvelle initiative de grande envergure visant à lutter contre la pollution croissante.



Cette interdiction s’inscrit dans le cadre d’une directive nationale sur la protection de l’environnement, qui définit des mesures urgentes pour lutter contre la grave pollution de l’air et de l’eau dans les grandes villes, dont Hanoi. La qualité de l’air à Hanoi est parfois classée parmi les pires au monde, et la pollution de ses rivières dépasse régulièrement les limites de sécurité depuis des années.



Pour assainir l’air de la capitale, le chef du gouvernement a chargé le Comité populaire de Hanoi de mettre en place une feuille de route claire visant à éliminer les motos et cyclomoteurs à carburant fossile sur le périphérique 1 d’ici mi-2026.



Un plan plus large suivra. D’ici le 1er janvier 2028, toutes les motos et cyclomoteurs seront interdits sur les périphériques 1 et 2, et des restrictions seront également appliquées aux voitures particulières à essence. À partir de 2030, l’interdiction s’étendra au périphérique 3.



Parallèlement à cette interdiction, Hanoi doit publier un plan de zone à faibles émissions d’ici le troisième trimestre 2025 et lancer une campagne de sensibilisation à l’échelle de la ville pour préparer les habitants à ce changement.



La directive exhorte également les autorités locales à moderniser les transports publics, à privilégier les bus et les trains électriques et à développer des infrastructures pour les véhicules à énergie propre, notamment des bornes de recharge et des services d’entretien.



D’autres mesures sont envisagées, notamment l’augmentation des frais d’immatriculation et de stationnement pour les véhicules à énergie fossile dans les quartiers centraux. Une feuille de route détaillée concernant les frais est attendue d’ici fin 2025.



Le Premier ministre a également demandé à Hanoi d’élaborer, d’ici le troisième trimestre 2025, un plan visant à assainir les rivières, canaux et ruisseaux pollués du centre-ville et à relocaliser les usines polluantes des zones résidentielles d’ici 2028.

À partir du quatrième trimestre 2025, Hanoi testera l’interdiction des plastiques à usage unique dans les restaurants, hôtels et établissements alimentaires situés sur le périphérique 1.



La ville devra également investir dans des usines de traitement des déchets modernes et de haute technologie afin de réduire le recours aux décharges et de prévenir l’accumulation de déchets.



La directive met l’accent sur l’application stricte des lois environnementales, une meilleure utilisation des outils numériques pour surveiller les infractions et un rôle accru du signalement public via les lignes directes, Zalo et l’application VNeID. Elle appelle également à des sanctions plus sévères pour les pollueurs et à un soutien aux lanceurs d’alerte. – VNA/VI