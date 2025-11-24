Hanoï se mobilise pour soutenir les régions frappées par les inondations

Ces derniers jours, les points de collecte de dons à Hanoï ont enregistré un afflux continu de biens de première nécessité et de contributions financières destinés à aider les provinces du Centre frappées par les inondations. Photo: VNA

Ces derniers jours, les points de collecte de dons à Hanoï ont enregistré un afflux continu de biens de première nécessité et de contributions financières destinés à aider les provinces du Centre à surmonter les conséquences des pluies, des crues et des inondations.

L’ensemble des activités a été mené de manière urgente et coordonnée, avec la participation active des autorités, des organisations de masse et des habitants de la capitale.

Dans l’esprit de solidarité « Hanoï pour tout le pays », le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoï a lancé un vaste appel à la générosité. Les cadres, fonctionnaires, employés, organismes publics et entreprises sont invités à contribuer l’équivalent d’au moins une journée de salaire. Les sommes collectées sont centralisées au Fonds de secours du Comité municipal du FPV, dans un souci de transparence et d’efficacité.

Aux points de collecte, l’atmosphère est empreinte d’engagement. Les colis de produits essentiels sont triés, enregistrés et expédiés immédiatement vers les zones sinistrées. Photo: VNA

La mobilisation spontanée de nombreux citoyens et organisations illustre la profonde solidarité des Hanoïens. Grâce à une coordination efficace des autorités locales, les activités de secours se poursuivront dans les prochains jours afin d’acheminer rapidement l’aide vers les zones les plus touchées, affirmant le rôle moteur de la capitale dans les efforts nationaux de soutien. -VNA/VI