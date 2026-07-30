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Hanoï se classe deuxième parmi les villes les plus accueillantes au monde pour leur service client

Dans un article publié le 17 juillet, le quotidien malaisien The Star rapporte que le comparateur britannique MoneySuperMarket a publié son classement des "10 villes les plus accueillantes au monde pour leur service client". Hanoï est la seule ville d’Asie du Sud-Est à figurer dans ce palmarès et se classe deuxième au niveau mondial.
    

 

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