Hanoï s’apprête à lancer son train du patrimoine

Le Département du tourisme de Hanoï et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) s'associent pour créer un nouveau produit touristique ferroviaire, dans le but de valoriser le patrimoine de la capitale.

Ce projet vise à offrir aux visiteurs une nouvelle perspective sur la ville à travers un circuit reliant plusieurs sites historiques et culturels, dont les gares de Hanoï, de Long Biên, de Gia Lâm, de Cô Loa, ainsi que l'usine ferroviaire de Gia Lâm. Ces lieux, situés dans les espaces culturels, historiques et créatifs de la capitale, sont appelés à devenir le cœur de ce nouveau produit touristique. Un premier train expérimental, enrichi d'activités culturelles, a déjà circulé entre les gares de Hanoï et Gia Lâm lors du Festival de design créatif de Hanoï 2023.

L'objectif est de transformer chaque trajet en un voyage culturel. Les arrêts se métamorphoseront en espaces animés par des spectacles et des expériences interactives qui raconteront l'histoire de chaque destination. Les voitures pourraient eux-mêmes devenir des "espaces culturels mobiles", où les voyageurs pourraient découvrir des arts traditionnels comme le chant xâm ou le ca trù, déguster des spécialités culinaires telles que le pho cuôn ou le thé au lotus, et découvrir l'artisanat local. Il est également envisagé que le secteur ferroviaire propose des forfaits touristiques complets et adapte ses horaires pour mieux répondre aux besoins des visiteurs.

Selon Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Département du tourisme de Hanoï, les lignes ferroviaires ne sont pas seulement un moyen de transport, mais peuvent devenir un véritable "voyage culturel". Il a confirmé que toutes les parties prenantes travaillent en étroite collaboration pour concrétiser ce projet.

En parallèle, la compagnie ferroviaire étudie la rénovation des gares de Long Biên, Gia Lâm et Cô Loa afin d'en faire des espaces culturels et événementiels. Un musée ferroviaire est notamment prévu dans l'usine de Gia Lâm. Le lancement d'un train touristique à deux étages, baptisé « Hanoï aux Cinq Portes », est prévu pour le 19 août, à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, ainsi que du 71e anniversaire de la Libération de la Capitale. -VNA/VI