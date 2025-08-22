Hanoï s'anime pour les premières répétitions du défilé de la Fête nationale

Le jeudi 21 août à 20 heures, la place Ba Dinh à Hanoï a accueilli la première répétition générale du grand défilé militaire et civil, un événement majeur pour le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Auparavant, après une longue période d'entraînement, les blocs de l'Armée, de la Police ainsi que les unités motorisées et spécialisées des forces armées ont participé à quatre séances d'entraînement collectif au Centre national d'entraînement militaire n°4, à Hanoï.

La répétition s'est déroulée en deux temps : les cérémonies du Parti et de l'État, suivies du défilé militaire et civil. Près de 16 000 officiers et soldats ont pris part à l'événement, aux côtés d'armements et d'équipements modernes, dont de nombreux produits développés et fabriqués par l'industrie de la défense vietnamienne, tels que missiles, véhicules de combat d'infanterie, drones et systèmes radar.

La synchronisation parfaite des unités a démontré la puissance de mobilité et le haut niveau de préparation au combat de l'Armée populaire du Vietnam.

Dans la nuit du 18 août et au petit matin du 19 août, des véhicules militaires et de l'artillerie ont été redéployés de leurs casernes vers la zone de rassemblement.

Les blocs de l'Armée, de la Police à la Place de ba Dinh. Photo: VNA

Pour cette cérémonie commémorative, le ministère vietnamien de la Défense a invité plusieurs pays à envoyer des délégations militaires. Cette première répétition a ainsi vu la participation de trois détachements étrangers : les forces armées de la Fédération de Russie, l'Armée populaire lao et l'Armée royale cambodgienne.

Dans une ambiance de fête, des milliers de Hanoïens se sont rassemblés le long des boulevards menant à la place Ba Dinh. Dans une atmosphère automnale agréable, les rues de la capitale se sont parées de drapeaux et de fleurs.

Des foules compactes se sont rassemblées sur les boulevards Hùng Vuong, Nguyên Thai Hoc, Lê Hông Phong et autour de Ba Dinh, impatientes de voir les premiers contingents défiler au rythme des fanfares.

Des familles entières avaient apporté boissons et nourritures pour patienter dans la bonne humeur. Dans la foule, on apercevait des personnes âgées aux cheveux argentés venues avec leurs enfants et petits-enfants, ainsi que de nombreux enfants brandissant des drapeaux vietnamiens. Tous partageaient la même émotion et la même fierté.

Selon le calendrier, la deuxième répétition générale aura lieu le 24 août à 20h, suivie d'une répétition préliminaire le 27 août à 20h et d'une grande répétition le 30 août à 6h30 du matin. -VNA/VI