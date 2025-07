Hanoï révolutionnera ses transports avec une billetterie électronique dès septembre 2025

Après une phase pilote concluante, le lancement officiel du système de billetterie électronique pour les transports publics est programmé pour le 2 septembre 2025 à Hanoï. Ce système, conçu pour l'avenir, ira au-delà des simples transports en permettant diverses autres transactions, contribuant ainsi activement au développement des transports intelligents dans la ville.

Dans l'optique d'améliorer l'expérience des passagers et de réduire les coûts d'exploitation, les services de gestion et d'exploitation des transports de Hanoï ont érigé la mise en œuvre de ce système de billetterie électronique en priorité absolue.

Selon un représentant du Centre de gestion et d’exploitation des transports de Hanoï (relevant du Département municipal de la Construction), depuis fin novembre 2023, le centre collabore avec des prestataires de services pour tester la billetterie électronique sur 25 lignes de bus. Outre l’émission de cartes à puce, le centre a mis en service, depuis avril 2024, l’application Hanoï Traffic Ticket Card, destinée aux abonnements mensuels et aux tickets de bus gratuits, afin de faciliter la gestion des informations personnelles des utilisateurs de cartes électroniques mensuelles et de réduire les coûts d’émission.

Selon le Département municipal de la Construction de Hanoï, la mise en œuvre des cartes de billets électroniques durant la phase pilote est conforme à la stratégie locale et s’inscrit dans le programme de transformation numérique du gouvernement et de la ville. Elle constitue une base solide pour la construction d’un système de transport intelligent.

Photo : internet

Ce projet pilote permet également aux agences étatiques de disposer d’une base de données importante pour élaborer des politiques, soutenir les opérations et faciliter la prise de décisions dans la gestion rapide et efficace des transports publics ; il contribue à minimiser les pertes de recettes, à limiter la fraude et les faux billets. Les passagers peuvent également payer facilement sans espèces, enregistrer et renouveler leurs abonnements mensuels en ligne, ce qui leur fait gagner du temps et des efforts.

Toujours selon le Département municipal de la Construction de Hanoï, la ville a presque finalisé à ce jour le cadre juridique et les politiques de développement du système de cartes à puce intelligentes.

Par ailleurs, le 11 décembre 2024, le Comité populaire de Hanoï a publié la décision n° 6936/QD-UBND approuvant le « Projet de transport intelligent à Hanoï ». Ces conditions sont essentielles à la construction et au déploiement du système de cartes de transport interopérables par les organismes compétents.

Selon le plan proposé, en 2025, les billets électroniques interopérables seront déployés sur l’ensemble du réseau de bus ; en 2026, l’interconnexion sera assurée avec les lignes ferroviaires urbaines Cat Linh – Ha Dong, Nhon – gare de Hanoï, entre autres.

Ce système représente bien plus qu'une simple modernisation des transports publics. Il sera en effet connecté à la billetterie automatique, aux gares, aux parkings et à l'accès à divers services au sein de la capitale. L'ambition est de déployer ce système de billetterie interopérable à travers tout le Vietnam.

Comme l'a souligné Do Viet Hai, directeur adjoint du Département de la Construction de Hanoï, l'objectif ultime est d'encourager un maximum d'habitants à privilégier l'utilisation des transports en commun.

Fukuda Chihiro, représentant en chef adjoint de l'Agence japonaise de coopération internationale au Vietnam, a mis en lumière les trois avantages majeurs de ce système interopérable : une efficacité et une transparence opérationnelles accrues, un confort significativement amélioré pour les usagers, et une optimisation des politiques de transport et des plans d'exploitation.

Lors d'un forum sur les solutions de paiement intelligentes pour les transports modernes, tenu le mardi 20 mai à Hanoï, Do Viet Hai a mis en avant une initiative clé : l'intégration d'un système de billetterie électronique. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de promouvoir les transactions électroniques, visant à offrir aux usagers des transports publics une expérience plus pratique, transparente et conviviale. -VNA/VI