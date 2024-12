Hanoï renforce les contrôles pour une alimentation saine et sûre

Lors de la conférence du 8 août 2024, réunissant des délégués de Hanoï, Ninh Binh, Nghe An et Lam Dong, les participants ont non seulement exploré les moyens de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir les produits agricoles, forestiers et aquatiques, mais ont également discuté de stratégies pour améliorer le contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité de ces produits destinés aux consommateurs hanoïens.

Vue de la conférence visant à relier les échanges commerciaux et à promouvoir le commerce des produits agricoles, forestiers et aquatiques entre Hanoï et les provinces de Ninh Binh, Nghe An et Lam Dong.

Un stand présentant des produits agricoles, forestiers et aquatiques de la province de Nghe An.

La cheffe du Département de la qualité, de la transformation et du développement du marché de la ville de Hanoï prend la parole lors de la conférence.

Les délégués visitent les stands lors de la conférence. La conférence a attiré un grand nombre de délégués.

Pour garantir la sécurité alimentaire à Hanoï, les contrôles sanitaires et de qualité des produits agricoles, forestiers et aquatiques, notamment ceux à haut risque, sont renforcés.

Les contrôles sanitaires ont permis de réduire de manière significative le taux d'échantillons non conformes aux normes de sécurité alimentaire, passant de 7,46% en 2018 à 4,4% en 2023, malgré un volume de prélèvements annuel moyen de 2 500 échantillons. Les résultats des contrôles de sécurité alimentaire pour le premier semestre 2024 sont très encourageants. 98% des échantillons analysés à Hanoï répondent aux normes en vigueur.

À noter que pour l'année 2023, la totalité des échantillons prélevés dans les provinces de Lam Dong, Ninh Binh et Nghe An étaient conformes. Néanmoins, les inspections menées à Hanoï ont mis en évidence quelques faiblesses dans 10 établissements sur les 73 contrôlés, soulignant la nécessité de maintenir une vigilance constante.

Afin de garantir la sécurité alimentaire et un approvisionnement régulier en produits de qualité à Hanoï, le Service de l'Agriculture et du Développement rural appelle les acteurs concernés à renforcer les chaînes de production et de distribution, en privilégiant des modèles de production biologique et en appliquant rigoureusement les normes internationales telles que VietGAP, HACCP et ISO 22000. Ces mesures permettront non seulement d'assurer la santé des consommateurs mais aussi de renforcer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens.

Parallèlement, il est essentiel de renforcer la communication sur ces réglementations auprès de tous les acteurs de la filière, et de mettre en place des systèmes de traçabilité efficaces pour garantir la sécurité et la qualité des produits tout au long de la chaîne./.