Hanoï renforce les capacités de transformation de ses produits agricoles, forestiers et aquatiques

Organisée par le Département de la qualité et l'Institut des études de marché et des institutions agricoles, cette conférence visait à améliorer les capacités de transformation des produits produits agricoles, forestiers et halieutiques, en conformité avec les normes en vigueur et les attentes du marché de Hanoï.

Vue de la Conférence.

Nguyen Thanh Trung, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement du marché des produits agricoles de Hanoï, prend la parole lors de la conférence. Le représentant du Département de la qualité, de la transformation et du développement du marché de Hanoï a fait un point détaillé sur la gestion de la transformation des produits agricoles dans la ville.

La conférence s'est tenue en parfaite adéquation avec le plan d'action n°116/KH-UBND du 15 avril 2024, visant à améliorer la qualité et la transformation des produits agricoles hanoïens.

La conférence a vu la participation de dirigeants du Département de la qualité, de la transformation et du développement du marché des produits agricoles de Hanoï, de représentants du Département de la qualité de la transformation et du développement du marché de Ha, de l'Institut des études de marché et des institutions agricoles, de l'Académie vietnamienne d'agriculture, d'entreprises et de chaînes alimentaires saines à Hanoï...

En ouverture de la conférence, un rapport détaillé sur la situation actuelle de la transformation des produits agricoles à Hanoï a été présenté par le représentant du Département de la qualité. Divisé en deux parties distinctes, le rapport a présenté d'une part, un diagnostic de la situation actuelle de la transformation des produits agricoles, forestiers et halieutiques à Hanoï, et d'autre part, une analyse des résultats obtenus dans la gestion de la qualité, de la sécurité alimentaire, et le développement de la transformation des produits agricoles, forestiers et halieutiques à Hanoï.

Bui Quang Nguyen, représentant de l'Institut des études de marché et des institutions agricoles, a exposé les opportunités et les enjeux liés au développement des produits agricoles transformés.

Lê Thị Thanh Thúy, directrice d'Eherbal, a présenté une gamme de produits transformés à base de plantes lyophilisées, mettant en avant les avantages de cette technologie de conservation.

Les participants à la conférence ont mis en commun leurs expertises pour trouver des solutions afin d'optimiser la conservation et la transformation des produits alimentaires à Hanoï.

La Docteure Trần Thị Lan Hương, de l'Académie vietnamienne d'agriculture, a apporté un éclairage scientifique sur les enjeux de la conservation et de la transformation des produits agricoles. Par ailleurs, de nombreuses entreprises technologiques ont présenté lors de la conférence un large éventail d'applications, d'équipements et de technologies innovantes destinés à la transformation des produits agricoles./.