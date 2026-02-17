Hanoï renforce la réforme du secteur public conformément à la Résolution 79

Hanoï s’emploie activement à concrétiser l’esprit de la Résolution n°79-NQ/TW du 6 janvier 2026 du Bureau politique relative à la poursuite de la réforme et à l’amélioration de l’efficacité du secteur public dans l’économie de marché à orientation socialiste.

En tant que centre politique et administratif national et locomotive du delta du fleuve Rouge, la capitale entend mettre en œuvre cette résolution en l’articulant étroitement avec son Programme de développement socio-économique pour la période 2026-2030, afin d’en garantir la cohérence et l’efficacité.

La Résolution 79 réaffirme le rôle moteur du secteur public tout en exigeant une réforme en profondeur de sa gouvernance, une décentralisation claire des compétences et un renforcement de la responsabilité. Sur cette base, Hanoï a défini trois axes prioritaires : la décentralisation budgétaire associée à une meilleure efficacité de l’investissement public ; la restructuration et le renforcement des entreprises publiques locales ; et l’élargissement des partenariats public-privé (PPP) dans le développement des infrastructures et des services urbains.

S’agissant des entreprises publiques, la ville procède à un réexamen et à une réorganisation des entités opérant dans des secteurs clés et essentiels tels que l’approvisionnement en eau, l’environnement, l’éclairage public et les transports collectifs. L’objectif est de passer d’un mécanisme de subvention à un modèle de gouvernance moderne, fondé sur la transparence financière, la mise en concurrence ouverte et un contrôle renforcé. Ces entreprises sont appelées à se concentrer sur leurs missions de service public tout en coopérant davantage avec le secteur privé dans des projets d’envergure et à forte composante technologique.

En matière d’investissement public, Hanoï applique le principe « la collectivité décide, met en œuvre et assume la responsabilité ». Pour la période 2026-2030, la ville prévoit d’allouer un volume important de capitaux publics à moyen terme, en priorité aux infrastructures de transport, à la protection de l’environnement, à la transformation numérique, à l’éducation et à la santé. Parallèlement au renforcement des compétences des arrondissements, districts et surtout des communes et quartiers en matière d’infrastructures de proximité, la capitale resserre la discipline budgétaire, intensifie les mécanismes de contrôle et recourt aux technologies numériques pour suivre l’avancement des projets et prévenir les pertes et gaspillages.

Face à des besoins croissants de financement des infrastructures, que le budget public ne peut couvrir à lui seul, Hanoï considère les PPP comme une solution stratégique. La ville promeut ce modèle dans les domaines des transports, du traitement des déchets et des eaux usées, des parkings souterrains, des infrastructures de données et de l’administration numérique. Grâce aux PPP, elle entend mobiliser les capitaux, les technologies et l’expertise de gestion du secteur privé, tandis que l’État conserve un rôle d’orientation et de commande publique.

Toutefois, la décentralisation accrue et l’élargissement des PPP posent également des défis. Il s’agit notamment d’assurer la transparence des procédures, de renforcer les capacités des cadres et de mettre en place des mécanismes équilibrés de partage des risques. Le cadre juridique relatif aux garanties de recettes, aux modalités de paiement et à la sélection des investisseurs devra être perfectionné afin d’offrir un environnement d’investissement stable et attractif.

À l’horizon 2030, Hanoï ambitionne de disposer d’infrastructures modernes et interconnectées à l’échelle régionale, d’un cadre de vie vert et intelligent, de services publics entièrement numérisés et d’une gouvernance urbaine fondée sur les données. Trois piliers guideront cette trajectoire : une décentralisation budgétaire appropriée, une gestion efficace de l’investissement public et la mise en œuvre transparente et durable des partenariats public-privé.

La mise en œuvre de la Résolution 79 ouvre ainsi un nouvel espace politique pour le développement du secteur public et crée un élan supplémentaire pour améliorer la qualité de la croissance, consolider le rôle moteur de la capitale et contribuer aux objectifs nationaux de développement rapide et durable. - VNA/VI