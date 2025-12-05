Hanoï rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a officiellement intégré, mercredi 4 décembre à Hanoï, au sein de son Réseau mondial des villes apprenantes (GNLC). Cette décision, prise au terme d'un processus d'évaluation rigoureux, place Hanoï parmi les 72 nouvelles villes membres issues de 46 pays, portant le réseau à 425 villes réparties dans 91 nations.

Cette distinction internationale constitue une reconnaissance des efforts des autorités hanoïennes pour édifier une société d'apprentissage inclusive, garantissant à chaque citoyen l'accès à l'éducation tout au long de la vie comme levier de développement socio-économique durable.

Elle couronne également une collaboration étroite entre le Comité populaire de Hanoï, le ministère des Affaires étrangères, le Comité national pour l'UNESCO et la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

Saluant cette reconnaissance, le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national pour l'UNESCO, Ngô Lê Van, a estimé que cet événement était une concrétisation majeure des directives du Parti et de l'État. Il fait écho à la vision du secrétaire général du Parti Tô Lâm, qui place l'apprentissage continu au cœur de la stratégie nationale pour former des citoyens et des cadres capables de répondre aux exigences de la nouvelle ère.

De son côté, l'ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que cette adhésion marquait un nouveau jalon dans l'excellence des relations Vietnam-UNESCO, s'inscrivant dans la droite ligne du Projet d'intégration internationale dans l'éducation à l'horizon 2030 et de la Résolution n° 71-NQ/TW du Bureau politique d'août 2025.



En rejoignant ce réseau fondé en 2013, Hanoï accède à une plateforme privilégiée d'échange de savoirs et d'expertises avec des métropoles du monde entier. Ce statut offre à la capitale vietnamienne de nouvelles opportunités pour attirer des investissements dans le secteur éducatif et s'affirmer comme un pôle régional de créativité et de coopération culturelle.

Hanoi est la sixième localité vietnamienne à obtenir ce label, rejoignant Hô Chi Minh-Ville, Vinh, Sa Dec, Cao Lanh et Son La dans cet engagement mondial pour l'éducation. -VNA/VI