Hanoï régule le trafic pour les SEA Games 3

Les cérémonies d'ouverture et de clôture du plus grand événement sportif de l’Asie du Sud-Est sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national de My Dinh.

La Police de Hanoï a élaboré un plan pour réguler le trafic durant les 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), y compris des itinéraires pour faciliter le déplacement des délégations sportives.

La Police encourage les gens et les supporters à utiliser les transports en commun pour se rendre au stade national de My Dinh, au Palais d'athlétisme de Hanoï et d’autres sites de compétition.

L'objectif est d'assurer la sécurité routière, de limiter les embouteillages, de créer les conditions les plus favorables au déplacement des sportifs lors des SEA Games 31.

Les SEA Games 31, placés sous le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines - Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. -VNA/VI