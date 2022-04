Hanoi reçoit 11.000 kits de test de dépistage du coronavirus pour les SEA Games 31

Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoi a reçu mardi 11.000 kits de tests de dépistage du coronavirus au service des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) offerts par la compagnie pharmaceutique Pharmacity.

Le vice-président du Comité municipal du FPV, Nguyen Sy Truong, a affirmé que la situation épidémique à Hanoï était actuellement sous contrôle et que la ville était à un état de "nouvelle normalité". Dans ce contexte, la ville organisera les SEA Games 31 du 12 au 23 mai. Les autorités municipales ont préparé de nombreuses mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie pour cet événement sportif régional, a-t-il dit.

Il s'est également déclaré convaincu que le soutien de Pharmacity contribuerait au succès des SEA Games 31, souhaitant que la compagnie pharmaceutique continue d'accorder de l’attention à la prévention et au contrôle de l’épidémie, et au bien-être social dans a la ville.

Le directeur des ventes dans la région Nord de Pharmacity, Padoue Herald Lescano, a déclaré que l'entreprise souhaitait accompagner le ministère de la Santé dans l’organisation de cet événement.

Il a exprimé également sa conviction que le secteur de la santé continuerait à contribuer à la prévention et au contrôle de l’épidémie dans les temps à venir…

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam.



Les compétitions se dérouleront à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh et Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games.