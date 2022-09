Hanoï promeut ses services de divertissement à travers la Semaine du tourisme de golf 2022

La Semaine du tourisme de golf de Hanoï 2022 aura lieu en octobre aux parcours de golf de Dong Mo, Legend Hill, Minh Tri, Sky Lake, Long Bien...

Organisé par l'Association vietnamienne du tourisme de golf, le Service du Tourisme de Hanoï, le Service de la Culture et des Sports de la capitale, l'événement devra attirer des golfeurs vietnamiens et étrangers vivant et travaillant dans le pays.

Avec ses atouts et avantages, la ville de Hanoï a rempli les critères pour organiser la Semaine du tourisme de golf de Hanoi 2022. Il s'agira d'une bonne occasion de promouvoir l'image de la capitale auprès des touristes étrangers, a fait savoir la directrice du Service municipal du Tourisme Dang Huong Giang, lors d’une séance de travail avec le président des World Travel Awards, Graham Cooke.

Dang Huong Giang a déclaré souhaiter que les World Travel Awards accompagnent Hanoï pour développer une stratégie de communication sur le tourisme à Hanoï à travers des outils en ligne. -VNA/VI