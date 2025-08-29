Hanoï promeut le tourisme culturel et historique à l'occasion de la Fête nationale

Du 30 août au 2 septembre, le Département du tourisme de Hanoï organise une série d’activités culturelles et touristiques à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), sous le thème « Couleur rouge de Ba Dinh ».

Les événements se dérouleront dans l’espace piéton de la rue Truc Bach ainsi que sur plusieurs sites historiques voisins.

Le programme « Couleur rouge de Ba Dinh » vise à honorer les riches valeurs culturelles et historiques de la capitale, à nourrir le patriotisme et à éveiller la fierté nationale auprès de la population locale comme des visiteurs. Il met également en avant une sélection de produits et de circuits touristiques propres au quartier de Ba Dinh, contribuant à affirmer l’image de Hanoï comme une destination « sûre, conviviale et attrayante ».

Le développement de ces produits culturels et historiques permet non seulement d’élargir les expériences offertes et d’améliorer la qualité des services, mais aussi de stimuler des secteurs connexes tels que la gastronomie, les loisirs et les médias, apportant ainsi un nouvel élan à l’économie locale.

Une riche palette d’activités sera proposée : visites et cérémonies d’offrande d’encens dans les temples de Quan Thanh, Thuy Trung Tien et à la maison communale d’An Tri ; espace culinaire retraçant les saveurs traditionnelles de Hanoï d’antan, complété par une zone gastronomique installée dans le quartier de Ngu Xa ; grande exposition culturelle et historique consacrée au 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, retraçant les jalons marquants de l’histoire du Vietnam. Des programmes artistiques variés, allant du « Ca tru » aux spectacles de rue contemporains, viendront enrichir l’expérience des visiteurs.

Par ailleurs, des « stations d’expérience interactives et thématiques » seront mises en place.

La cérémonie d’ouverture officielle du programme se tiendra le 30 août à 19h, sur la scène principale de la rue piétonne Truc Bach, avec des performances artistiques emblématiques de la capitale ainsi que la projection d’un film promotionnel sur le tourisme de Hanoï.-VNA/VI