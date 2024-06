Hanoi promeut la transformation numérique du secteur du tourisme

Hanoï a activement mis en œuvre la transformation numérique dans le secteur du tourisme, répondant aux besoins des touristes en matière de recherche d'informations et d'activités d'expérience de produits.

En venant sur le Temple de la Littérature de Hanoï (Van Mieu-Quoc Tu Giam), les touristes peuvent expérimenter un processus « automatisé », comprenant l'achat de billets, la vérification des billets électroniques, l'interprétation automatique ou la numérisation de codes QR... pour en savoir plus sur le monument.

De plus, le secteur touristique de la capitale a également déployé des cartes touristiques numériques en des langues étrangères. Ces cartes numériques montrent des informations qui attirent les touristes, au service du développement touristique intelligent de Hanoï.

Outre les activités de transformation numérique que les clients peuvent expérimenter directement, la transformation numérique est appliquée également dans de nombreux autres domaines. Depuis le début 2023, le Département du Tourisme a mis en service des logiciels de bases de données pour l'ensemble de l'industrie touristique, notamment la base de données agricole et rurale, la base de données numérique sur les ressources, le patrimoine et les produits touristiques, les services de divertissement dans la région, les événements culturels, touristiques et sportifs, les services de soins de santé, les guides touristiques et narrateurs, les moyens de transport aérien, routier, ferroviaire, fluvial... pour des touristes.

La transformation numérique est également largement déployée dans le règlement des formalités administratives du secteur du tourisme.

Le département du Tourisme de Hanoï a également construit un système logiciel pratique et intelligent pour soutenir la gestion et permettre aux touristes de rechercher des informations et de promouvoir le tourisme de Hanoï.

La feuille de route de la transformation numérique apporte non seulement des avantages directs aux touristes, mais aide également à rendre la gestion et les opérations des entreprises de services touristiques beaucoup plus pratiques. - VNA/VI