Centre de gestion du trafic intelligent de Hanoï. Hanoï prévoit de lancer une bourse technologique début 2026. — Photo soha.vn

Hanoï prévoit de lancer une bourse technologique début 2026 dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l'innovation et la commercialisation de la R&D, et à accélérer la transition de la ville vers une économie fondée sur la connaissance.



Lors d'une consultation publique organisée le 18 juillet pour recueillir les commentaires sur un projet de résolution du Conseil populaire municipal approuvant la création de la bourse, le Département des Sciences et Technologies a déclaré que Hanoï préparait le projet depuis plusieurs années. Le modèle est en cours de mise à jour afin de garantir son harmonisation avec les politiques nationales de promotion des sciences, des technologies et de la transformation numérique.



La plateforme devrait créer un marché transparent et efficace pour le transfert de technologie, réunissant fournisseurs, acheteurs et régulateurs de technologies.



La bourse sera gérée selon un modèle de financement public et de gestion privée : le gouvernement financera les infrastructures tandis que des entreprises privées seront sélectionnées pour en assurer l'exploitation.



Pham Duc Nghiem, directeur adjoint du département des startups et des entreprises technologiques du ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré qu'il était essentiel de développer un courtage professionnel pour garantir le bon fonctionnement de la bourse.



Selon Nguyen Lan Huong, président du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, le fonctionnement de la bourse est essentiel au développement socio-économique de la capitale, contribuant ainsi significativement à faire de Hanoï un pôle d'innovation régional et international.



Elle a souligné l'importance de la transparence et de l'égalité d'accès à l'information, ainsi que du soutien au développement de produits technologiques hautement applicables dans des secteurs tels que l'environnement, la circulation et la sécurité sociale. - VNA/VI