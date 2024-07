Hanoï prête pour le premier festival du lotus

Le premier Festival du Lotus qui aura lieu du 12 au 16 juillet à l'Espace culturel et créatif de l’arrondissement de Tay Ho. Photo : VNA

La capitale Hanoï est prête pour son premier Festival du Lotus qui aura lieu du 12 au 16 juillet à l'Espace culturel et créatif de l’arrondissement de Tay Ho.

Le festival comprendra de nombreuses activités visant à promouvoir le lotus, les produits à base de lotus et les produits du programme « Chaque commune un produit » (One Commune-One Product -OCOP) de Hanoï et des provinces montagneuses du Nord.

Dans le cadre du festival, aura lieu un séminaire sur la conservation et la valorisation du lotus vietnamien. L’arrondissement de Tay Ho inaugurera un centre de présentation et de vente des produits OCOP. Il y aura un espace artistique d'installation de lotus, une exposition de photos de lotus dans la vie des Vietnamiens, un programme de promotion du tourisme dans l’arrondissement de Tay Ho, une soirée musicale mettant en vedette des œuvres du compositeur vietnamien Trinh Cong Son et une course cycliste autour du lac de l'Ouest, avec la participation prévue de 7 000 personnes.

Dès la mi-juin dernier, les propriétaires d'étangs de lotus de l’arrondissement de Tay Ho ont travaillé fébrilement pour se préparer au festival.

Le fermier Chu Duc Trong, propriétaire de l'"étang de lotus Duc Trong", a déclaré que les lotus avaient commencé à fleurir en mai et les propriétaires de l'étang les taillaient pour garantir que le jardin de lotus reste vert pendant le festival. Lorsqu'ils ont entendu parler du premier festival de lotus, les propriétaires d'étangs de lotus comme lui étaient très enthousiastes car cet événement serait une excellente occasion de promouvoir cette plante, a-t-il ajouté.

Le lotus du lac de l'Ouest est particulièrement célèbre, attirant des milliers de personnes pour le prendre en photo et déguster du thé. En préparation du Festival du Lotus, les propriétaires d'étangs ont préparé du thé au lotus, du mut sen (graines de lotus enrobées de sucre) et des friandises à base de thé.

Luu Thi Hien, propriétaire de la célèbre marque de thé au lotus Hien Xiem de Hanoï, a déclaré que son établissement avait préparé un thé au lotus unique. Elle a expliqué que sa famille avait pour tradition de préparer du thé depuis de nombreuses générations et qu'elle fournissait de grandes quantités de thé de lotus au marché chaque année.

"L'art de préparer le thé au lotus a été transmis depuis de nombreuses générations dans de nombreuses familles de Tay Ho, mais il n'en reste plus que quelques-unes. Par conséquent, le festival contribuera à promouvoir la quintessence du lotus de Hanoï et encouragera les artisans à préserver cette tradition artisanale", a-t-elle confié.

Selon le Comité populaire de l’arrondissement de Tay Ho, à côté de présentation du thé au lotus du lac de l’Ouest, le Festival du Lotus de Hanoï 2024 présentera également des produits OCOP et des produits à base de lotus comme des bulbes de lotus, de la soie, de la soupe sucrée, du riz gluant, des produits de décoration et d'artisanat.

Selon la vice-présidente du comité, Bui Thi Lan Phuong, le festival offrira une expérience attrayante et unique aux locaux et aux touristes, réaffirmant la valeur du lotus dans la vie culturelle et spirituelle du peuple vietnamien, des gens de Hanoï en particulier, ainsi que le potentiel du lotus dans le développement économique. -VNA/VI