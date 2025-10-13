Hanoï prête à accueillir le premier Festival des cultures du monde

La cérémonie d’ouverture du premier Festival des cultures du monde à Hanoï (Cultures of the World Festival in Hanoi) se tiendra le 10 octobre à la Cité impériale de Thang Long, et la cérémonie de clôture, le 12 octobre.

Cet événement d’envergure internationale est organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï. Son objectif est de célébrer la diversité culturelle et de renforcer les échanges entre les peuples.

Selon les organisateurs, le festival réunira 48 pays à travers 45 espaces culturels nationaux, 34 stands gastronomiques internationaux, 23 troupes artistiques, 12 éditeurs et 22 pays participant au programme de cinéma international. Il s’agit de la plus grande manifestation culturelle jamais organisée au Vietnam, rassemblant des cultures des cinq continents.

Le public découvrira un panorama culturel mondial : spectacles artistiques, défilés de costumes traditionnels, expositions, gastronomie et projections cinématographiques. Les soirées d’ouverture et de clôture, respectivement les 10 et 12 octobre, proposeront des performances mêlant arts traditionnels et contemporains, avec la participation d’artistes vietnamiens et étrangers.

Parmi les points forts, le défilé de mode « Empreintes du patrimoine », prévu dans la soirée du 11 octobre, présentera près de 100 costumes traditionnels des pays participants, illustrant la richesse et la beauté des identités culturelles.

Les visiteurs pourront également parcourir la « Route des cultures », un espace d’exposition consacré à près de 50 pays, ou participer à des ateliers culinaires et artistiques.

Avec pour devise « La culture comme fondement, l’art comme moyen », ce premier Festival des cultures du monde à Hanoï se veut un symbole d’amitié et de solidarité entre les nations. L’accès sera libre les 11 et 12 octobre, tandis que les cérémonies d’ouverture et de clôture seront accessibles sur inscription via le site : https://worldculturefestival.vn.-VNA/VI