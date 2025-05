Hanoï, première destination culturelle et artistique d’Asie, selon Time Out

Les visiteurs internationaux découvrent des activités culturelles et des jeux folkloriques à Hanoi. (Photo : Thanh Dat/https://nhandan.vn/)

Le magazine numérique britannique Time Out vient de dévoiler sa liste des 20 villes les plus remarquables du monde en matière de culture et d’art pour l’année 2025. La capitale Hanoï s’y classe à la 9ᵉ place, se hissant en tête des destinations asiatiques.

Cette sélection repose sur une enquête menée auprès d’environ 18 500 personnes à travers le monde, portant sur leurs expériences culturelles locales, notamment en termes de qualité et d’accessibilité financière.

Seules les villes les mieux notées de chaque pays ont été retenues dans la présélection. Les rédacteurs de Time Out ont ensuite débattu pour établir la liste finale des 20 meilleures villes culturelles et artistiques à l’échelle mondiale.

Paris arrive en tête du classement, suivie par Florence, capitale de la région italienne de Toscane, et Édimbourg, capitale de l’Écosse. Hanoï, qui figure au 9ᵉ rang, est la seule ville vietnamienne et la première ville en Asie classée, devançant Pékin (11ᵉ), Jakarta (13ᵉ) et Delhi (14ᵉ).

Selon Grace Beard, rédactrice voyage chez Time Out, Hanoï est la ville la plus abordable du classement en matière d’expériences culturelles et artistiques : environ 82 % de ses habitants estiment le coût de ces activités accessible.

Dans son article, le magazine recommande de visiter Hanoï dès maintenant pour son charme unique mêlant tradition et modernité. La ville séduit par son ambiance jeune, tout en conservant une richesse patrimoniale remarquable.

Les visiteurs sont invités à flâner dans le quartier de la rue piétonne et à profiter des espaces culturels en plein air. Le week-end, les rues autour du lac Hoan Kiem se transforment en scènes animées de spectacles de rue, de danses traditionnelles et de concerts.

Côté musique, le groupe Dong Kinh Co Nhac est salué pour ses efforts dans la préservation et la revitalisation des mélodies traditionnelles, à travers des représentations soignées fidèles à l’esprit de la musique ancienne vietnamienne.

Pour les amateurs de musique contemporaine, Hanoï Rock City est un lieu incontournable. Ce haut lieu de la scène musicale indépendante accueille régulièrement des concerts à guichets fermés, mettant à l’honneur les jeunes talents locaux.

Au-delà de son centre-ville, Hanoï offre aussi aux visiteurs l’occasion de découvrir la diversité culturelle des zones périurbaines, où se tiennent de nombreuses fêtes traditionnelles.

Enfin, la scène mode hanoïenne est en pleine effervescence. Des créateurs tels que Kilomet109 et Subtle Le Nguyen se distinguent à l’international en transformant les textiles traditionnels des minorités ethniques en pièces de haute couture, perpétuant un savoir-faire ancestral, notamment dans l’art de la soie. - VNA/VI