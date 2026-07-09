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Hanoï participe aux frais de traitement de la myopie pour les 18-35 ans

Depuis le 1er juillet 2026, Hanoï soutient les coûts de traitement de la myopie à partir de 3 dioptries, offrant aux jeunes plus de possibilités de soins de la vue.

 

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