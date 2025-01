Hanoï parmi les 50 meilleures villes du monde 2025. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï, la capitale du Vietnam, figure parmi les 50 meilleures villes du monde 2025 selon le célèbre magazine de voyage britannique Time Out.

Hanoï occupe la 21e place dans ce classement. Selon Time Out, Hanoï possède de nombreuses attractions célèbres et des expériences culturelles uniques. En se promenant dans le Vieux Quartier, les visiteurs peuvent non seulement déguster du « pho », du « bun cha », du « nem ran » et de nombreux autres plats. Ils peuvent également explorer des cafés cachés dans de petites ruelles et admirer le lac Hoan Kiêm.

C’est la capitale de l'Afrique du Sud, Le Cap, qui occupe la première place de la liste des « 50 best cities in the world in 2025 » (Meilleures villes du monde 2025) de Time Out, grâce à sa biodiversité exceptionnelle et à sa beauté naturelle.

En Asie, outre Hanoï, il existe d'autres représentants, notamment : Bangkok en Thaïlande, Chiang Mai (Thaïlande), Shanghai (Chine), Hong Kong (Chine), Dubaï (Emirats arabes unis), Singapour, Pékin (Chine), Jakarta (Indonésie), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée) et Abu Dhabi (Emirats arabes unis).

Hanoï a pour objectif d'attirer 30 millions de visiteurs cette année. En 2024, la ville a accueilli 27,86 millions de visiteurs, soit une hausse de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les visiteurs internationaux ont totalisé 6,35 millions, en hausse de plus de 40 % par rapport à l'année précédente, tandis que les touristes nationaux ont été au nombre de 21,51 millions. -VNA/VI