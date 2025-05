Hanoï parmi les 15 villes les plus prisées des touristes

Le splendide temple de la littérature Van Miêu- Quôc Tu Giam en nuit. Photo : Công Dat/VI

Hanoï se classe au 11ᵉ rang des 15 villes les plus prisées par les touristes dans le monde, selon un article du magazine britannique Time Out intitulé "The cities tourists are ditching and where they’re heading instead".

Cette tendance ressort d'une analyse menée par la société d'assurance voyage InsureandGo, basée sur les recherches annuelles de vols, d'hôtels et d'itinéraires. Elle révèle un changement significatif dans les préférences des voyageurs internationaux.

Capitale du Vietnam, Hanoï séduit par son charme ancien, sa richesse culturelle et sa gastronomie profondément enracinée dans l'identité nationale. Forte de plus d'un millénaire d'histoire, la ville conserve un patrimoine impressionnant à travers ses monuments, ses vieux quartiers et ses modes de vie traditionnels. Des sites emblématiques comme la Cité impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature ou encore le Vieux Quartier attirent chaque année des millions de visiteurs.

Côté gastronomie, Hanoï brille par ses spécialités renommées telles que le pho bo (soupe de nouilles au bœuf), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), le cha ca La Vong (poisson mariné au curcuma et à l'aneth servi avec des nouilles) ou encore le banh cuôn Thanh Tri (crêpes de riz vapeur garnies), qui ravissent aussi bien les palais locaux qu'étrangers.

L'Asie domine également le classement, avec Tokyo en tête, suivie par Pékin (3ᵉ), Chiang Mai (9ᵉ) et Jakarta (13ᵉ). Parmi les autres villes figurent Rio de Janeiro (2ᵉ), Lucerne (4ᵉ), Koweït (5ᵉ), Séville (6ᵉ), Chicago (7ᵉ), Belize (8ᵉ), Tbilissi (10ᵉ), Nassau (12ᵉ), Santiago (14ᵉ) et Buenos Aires (15ᵉ).

À l'inverse, certaines destinations autrefois très populaires, comme La Havane, perdent en attractivité. Bali, quant à elle, enregistre une hausse de 16 % des recherches, grâce à la beauté de ses paysages et à sa culture unique. -VNA