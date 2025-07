Hanoi ouvre ses portes aux talents internationaux grâce à une politique innovante

Hanoi élabore une résolution détaillant des politiques spécifiques pour le développement et l’innovation scientifiques et technologiques, avec un chapitre spécifique consacré à l’attraction d’experts, de scientifiques et d’innovateurs de renommée mondiale pour son développement.



Ce document concrétise non seulement la Loi sur la capitale de 2024, mais constitue également une avancée significative pour relever les défis liés à l’utilisation de ressources humaines de qualité.



Bien que la ville abrite le plus grand vivier d’intellectuels de premier plan du pays, dont beaucoup possèdent des qualifications comparables à celles des autres pays, elle manque d’experts d’élite, notamment de personnes dotées de capacités de leadership, de transfert de technologie et de réseaux internationaux, alors qu’elle connaît une forte demande de main-d’œuvre qualifiée dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.



La capitale peine à attirer des spécialistes de haut niveau ou des personnes porteuses d’initiatives innovantes pour travailler dans les agences et institutions publiques. Les politiques existantes n’ont pas produit de résultats tangibles, principalement en raison de mécanismes rigides, de procédures administratives lourdes, d’un manque de professionnalisme sur les lieux de travail et de l’absence de stratégie à long terme pour une utilisation efficace des ressources intellectuelles.



Dans ce contexte, la ville élabore un mécanisme clair, ciblant deux groupes clés : les citoyens vietnamiens dotés de compétences exceptionnelles, tant au niveau national qu’international, et les experts étrangers de haut niveau dont le travail a été efficacement mis en pratique. Ce mécanisme offre un cadre flexible pour attirer les talents, incluant notamment des contrats de travail, des collaborations de recherche, des transferts de technologie, des consultations et une participation aux conseils consultatifs scientifiques.



Un élément révolutionnaire de cette politique est la possibilité pour les dirigeants de sélectionner directement les experts en fonction des besoins de leur organisation, ce qui contribue à simplifier les processus administratifs et à accroître l’autonomie.



Par ailleurs, le système de rémunération est conçu conformément aux normes internationales de la concurrence, les salaires étant négociés en fonction des exigences du poste et des références à des organisations internationales ou à des entreprises étrangères. De plus, les experts bénéficieront d’une prise en charge des frais de transport aérien et d’hébergement jusqu’à 50 millions de dôngs (plus de 1.900 dollars) par mois, du matériel de travail, des services de secrétariat, des services de traduction, de l’accès à des laboratoires modernes et de la participation à des programmes d’innovation clés.



Les experts ont déclaré qu’au-delà d’une rémunération compétitive, une politique efficace doit créer un environnement de travail permettant aux individus de réaliser pleinement leur potentiel.

Hanoi élabore des politiques visant à attirer des experts de renommée mondiale pour son développement. Photo : VNA

La Dr Duong Thi Thanh Mai, ancienne directrice de l’Institut de stratégie et de science juridiques du ministère de la Justice, a reconnu les avancées majeures du projet de résolution tout en soulignant la nécessité de clarifier plusieurs points afin d’en améliorer la faisabilité, notamment les secteurs prioritaires pour attirer les experts et leurs rôles.



Elle estime que les spécialistes devraient se voir confier des tâches spécifiques, assorties d’une autonomie substantielle, précisant que leurs droits et obligations doivent être exprimés par des contrats de mission clairs. Ils doivent diriger des laboratoires et des programmes de R&D interdisciplinaires, utiliser des budgets engagés et sélectionner des collaborateurs.



Sur le plan financier, la politique doit être suffisamment flexible et équitable, notamment en autorisant le partage des bénéfices issus de la commercialisation des produits de la recherche. En outre, les experts pourraient travailler dans une organisation publique tout en étant autorisés à investir, à créer des entreprises dérivées et à participer à des projets de start-up, à condition d’éviter tout conflit d’intérêts, a-t-elle suggéré.



Dans le même ordre d’idées, la professeure et chercheuse vietnamienne Bui Thi Minh Hông, recrutée par VinUni à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, a déclaré que, pour que les scientifiques puissent se tester avec de nouvelles idées et faire preuve de créativité, il est nécessaire de développer un écosystème de recherche doté d’objectifs clairs, d’une envergure suffisante et d’une portée sociale.



La rémunération est importante, mais elle n’est pas un facteur décisif, a-t-elle ajouté, ajoutant que les talents émergeront s’ils voient des opportunités d’apporter des contributions substantielles et de travailler dans un environnement respectueux des valeurs scientifiques. - VNA/VI