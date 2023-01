Hanoï : Ouverture de la fête de la pagode des Parfums et de celle de Giong au Temple de Soc Son

De nombreuses fêtes à Hanoï ont été inaugurées le 27 janvier (soit le 6e jour du premier mois lunaire), notamment la fête de la pagode des Parfums et de celle de Giong au Temple de Soc Son.

La fête de la pagode des Parfums (Chùa Huong), au district de My Duc, à Hanoï est la plus grande de tout le pays tant en termes de nombre de participants que de durée. Elle se déroule pendant trois mois et s’achèvera le 23 avril (soit du 2e jour du premier mois lunaire au 4e jour du troisième mois lunaire).

Lors de l'ouverture de la fête, il y a environ plus de 30.000 visiteurs, selon Nguyen Ba Hien, chef du Comité de gestion des sites et de beaux paysages de Huong Son. Selon les prévisions, le nombre de visiteurs augmente fortement ce week-end.

Un point marquant de la fête de cette année c’est la vente des billets électroniques pour faciliter les visiteurs. Cette année, le comité d'organisation prévoit également l’utilisation à titre expérimental des voitures électriques pour favoriser les visiteurs dans la découverte de la beauté de la pagode des Parfums et celle de la commune de Huong Son.

Quant à la fête de Giong au Temple de Soc Son (district éponyme) célèbre le héros légendaire qu'est le Génie Giong, l'un des quatre Immortels du peuple vietnamien. C'est la deuxième plus grande fête populaire au Vietnam, après celle des rois Hùng à Phu Tho.

Thanh Giong, ou Génie Giong, est né à Phu Dông. Après avoir bouté hors du pays les envahisseurs An (sous la dynastie des Shang en Chine au XVIIIè siècle av. J.-C., vers 1025 av. J.-C.), il monta sur son destrier de fer au sommet d'une colline d'où il s'envola.

Selon la légende, c'est à Soc Son que le Génie Giong se reposa avant de rejoindre définitivement les cieux. Ces fêtes, lors desquelles on reconstitue en grandeur nature l'épopée du héros, sont organisées chaque année. Les préparatifs débutent des mois à l'avance.

La fête Giong du temple de Soc Son a été reconnue en tant que patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l'Unesco.-VNA/VI