Hanoï offre la gratuité des bus et du métro du 30 août au 2 septembre

Du 30 août au 2 septembre, à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre, habitants et visiteurs de la capitale pourront bénéficier de la gratuité sur l’ensemble des moyens de transport public subventionnés, comprenant 128 lignes de bus et deux lignes de métro.



Selon le Centre de gestion et d’exploitation des transports de Hanoï, la mesure s’applique aux lignes de bus subventionnées ainsi qu’aux lignes de métro 2A Cat Linh – Ha Dong et 3.1 Nhon – Cau Giay.



Pour les trajets en bus, les passagers recevront un ticket correspondant à la valeur faciale de la ligne sans avoir à payer. Pour le métro, un billet papier, aux tarifs fixés par le Comité populaire municipal, sera délivré gratuitement selon la distance parcourue. Les usagers disposant déjà d’un abonnement mensuel ou gratuit (carte physique ou virtuelle) devront simplement le présenter lors de leur trajet.



Pour les trajets en bus, les passagers recevront un ticket correspondant à la valeur faciale de la ligne sans avoir à payer. Photo : VNA

Le Comité populaire de Hanoï a chargé le Service de la Construction, en coordination avec le Centre de gestion des transports, les exploitants de bus subventionnés et la société Hanoi Metro, de mettre en œuvre des solutions garantissant sécurité, efficacité et confort pour les passagers.



Cette initiative illustre l’attention des autorités municipales envers la population, tout en promouvant l’image d’une capitale moderne, civilisée et respectueuse de l’environnement. Elle contribue à réduire la congestion routière et à améliorer la qualité de vie des habitants en favorisant l’usage des transports publics.



La société Hanoi Metro prévoit une forte hausse de la fréquentation du métro lors des répétitions et du défilé officiel de la Fête nationale, ainsi que durant les journées de pointe à cette occasion. Afin de répondre à cette demande croissante, elle a ajusté ses plans d’exploitation pour assurer un service optimal, faciliter les déplacements des voyageurs et encourager l’utilisation des transports en commun, contribuant ainsi à fluidifier la circulation dans la capitale.- VNA/VI