Hanoï mettra 129 bus supplémentaires en service pendant les SEA Games 31

Hanoï mettra 129 bus supplémentaires en service sur ses 55 lignes pendant les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), selon le Centre de gestion du trafic des transports publics de la capitale.

Cela vise à améliorer la qualité de service, à favoriser le déplacement des habitants notamment autour des lieux de compétitions, a déclaré Thai Hô Phương, directeur adjoint dudit Centre.

En cas de nécessité, en fonction des besoins du Comité d'organisation des 31èmes Jeux SEA et de la direction de la ville de Hanoï ainsi que des délégations sportives, le Centre ouvrira 5 lignes de bus supplémentaires pour transporter les délégations sportives depuis les hôtels vers les lieux de compétitions installés à Hanoi, avant et après les épreuves, a-t-il fait savoir.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront du 12 au 23 mai à Hanoi et dans 11 villes et provinces voisines.

Avec 40 sports, les SEA Games 31 devraient attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu fin 2021 mais avait dû être reporté en raison de la crise sanitaire.

Le Vietnam envoie 965 athlètes, dont 534 hommes et 431 femmes, concourir dans 40 sports, avec comme objectif de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze et d’assurer la première place du pays au classement par nations. – VNA/VI