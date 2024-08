Hanoi met en service la ligne de métro de Nhôn à Câu Giây

La section surélevée de 8,5 km de Nhôn à Câu Giây, qui fait partie de la ligne de métro urbain n°3, tronçon Nhôn-gare de Hanoi, a été officiellement mise en service, jeudi 8 août à 8h00 après environ 15 ans de travaux.

Elle comprend huit stations, à savoir Nhôn (S1), Minh Khai (S2), Phu Diên (S3), Câu Diên (S4), Lê Duc Tho (S5), Université nationale (S6), Chua Hà (S7), Câu Giây (S8), a fait savoir le Comité de gestion du chemin de fer métropolitain de Hanoi (MRB).

Au cours des 15 premiers jours d’exploitation commerciale, des trajets gratuits sont offerts à tous les passagers. Après cela, le tarif mensuel standard sera de 200.000 dôngs (8 dollars). Une réduction de 50% sera accordée aux étudiants et aux ouvriers.

Le billet sera de 140.000 dôngs pour ceux qui achètent des billets de groupe de 30 personnes ou plus. Les billets aller simple seront au prix de 24.000 dôngs, permettant des déplacements illimités pendant la journée.

Les billets pour voyager entre les stations varieront de 8.000 dôngs à 12.000 dôngs. Un pass journalier avec trajets illimités coûtera 24.000 dôngs. En attendant, des trajets gratuits sont toujours offerts aux enfants de moins de six ans, aux contributeurs de la révolution et aux personnes âgées de plus de 60 ans.

A l’exception de la première journée où les services sont proposés à partir de 8h00, ils commencent à 5h30 et finissent à 22h00, à intervalle régulier de 10 minutes, et ce, pendant trois mois. Des ajustements seraient apportés par la suite afin de mieux répondre aux besoins des passagers.

La ligne de métro Nhôn – gare de Hanoi, qui relie la banlieue de Hanoi au centre-ville, devrait contribuer à réduire les embouteillages et la pression sur les bus sur le même trajet.

Le Centre de gestion et d’exploitation du trafic de Hanoi a élaboré un plan visant à accroître la connexion entre la ligne de métro et les bus. Le long de la ligne de métro, il y a 36 lignes de bus, deux stations de transit et 32 arrêts de bus, dont six sur la ligne Câu Giây - Nhôn et 16 sur la ligne Nhôn - Câu Giây.

La ligne de métro s’étend sur 12,5 km, la section surélevée couvrant 8,5 km et la section souterraine couvrant 4 km. Le projet de métro a débuté en 2009 et devait initialement être terminé en 2015, mais après des retards et des contretemps, il devrait se terminer en 2027. – VNA/VI