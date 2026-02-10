Hanoï met à l’honneur les valeurs culturelles du Têt avec "Happy Têt 2026"

Le programme "Happy Têt 2026", placé sous le thème "Le Têt (Nouvel An lunaire) est le bonheur", a été officiellement lancé le 6 février à la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï.

L’événement est organisé conjointement par le Département du tourisme de Hanoï, en coordination avec le Centre de conservation du patrimoine Thang Long-Hanoï, l’Union des organisations d’amitié de la ville, ainsi que plusieurs services et organismes concernés.

Il s’inscrit dans le cadre des festivités marquant le succès du 14e Congrès national du Parti et le 96e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930-2026).

Lors de la cérémonie d’ouverture, Dang Huong Giang, directrice du Département du tourisme de Hanoï, a indiqué que "Happy Têt" se veut un véritable voyage à la découverte des célébrations traditionnelles du Nouvel An lunaire, à Hanoï comme dans les différentes régions du pays. L’événement recrée l’atmosphère chaleureuse des réunions familiales, des coutumes ancestrales, des marchés traditionnels, de la gastronomie, de l’artisanat et des souvenirs printaniers qui ont façonné l’identité culturelle de générations de Vietnamiens.

"Happy Têt" est un événement annuel de promotion touristique de Hanoï, organisé depuis 2022. Son succès a marqué les esprits des habitants et des visiteurs internationaux.

L'événement est devenu l'une des activités culturelles et touristiques phares de la capitale. Dang Huong Giang a déclaré que le programme de cette année met également l’accent sur l’intégration des valeurs traditionnelles du Têt dans la vie contemporaine, à travers des formes d’expression telles que l’art, les performances culturelles et la gastronomie.

S’étendant sur une superficie de plus de 7 000 m², l’espace "Happy Têt 2026" a été conçu et décoré avec soin, offrant un large éventail d’activités destinées aux habitants et aux touristes. Parmi les espaces phares figurent le Marché du Printemps, les Saveurs du Têt, l’Artisanat traditionnel, les Jeux populaires et le Têt à l’ère du numérique.

L'événement se poursuit jusqu’au 10 février. -VNA/VI