Hanoï : Les exportations agricoles et forestières dépassent les 2 milliards de dollars en 2025

Les pamplemousses à l'exportation. Photo: VNA

Le Département de l’Agriculture et de l’Environnement de Hanoï a annoncé des résultats remarquables pour l’année 2025 : le chiffre d’affaires des exportations agricoles et forestières a franchi le cap symbolique de plus de 2 milliards de dollars. Cette performance maintient une croissance stable et solide, contribuant significativement à l’économie de la capitale tout en renforçant sa position stratégique dans la chaîne d’approvisionnement agricole nationale.

Le groupe des principaux produits agricoles et alimentaires a atteint environ 1,385 milliard de dollars, représentant une part importante des exportations totales du secteur. Ce résultat témoigne de l'efficacité des mesures prises pour développer les marchés de consommation, améliorer les normes de qualité, promouvoir la traçabilité et encourager les modèles de production conformes aux normes internationales, répondant ainsi aux exigences de plus en plus strictes des marchés d'exportation.

Parallèlement à cette croissance positive des exportations, le secteur vietnamien de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture a également enregistré des progrès significatifs en 2025, avec un taux de croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) de l'ensemble du secteur de 3,55 % par rapport à 2024. La valeur totale de la production du secteur en 2025 est estimée à 70 397 milliards de dongs dont 91,02 % proviennent de l’agriculture.

Ces chiffres consolident la contribution du secteur comme pilier de l’économie municipale. La capitale entend capitaliser sur ces acquis pour accélérer la restructuration agricole vers plus de modernisation, de durabilité et de haute valeur ajoutée, et l’expansion progressive des marchés d’exportation.-VNA/VI