Hanoï : lancement d'un vote pour les produits vietnamiens préférés par les consommateurs

Le vote pour les produits vietnamiens préférés par les consommateurs en 2022 a été lancé le 28 juillet à Hanoï.

Cet événement fait partie dans le cadre des activités en réponse à la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien", lancée par le Bureau Politique pour renforcer la position des produits vietnamiens sur le marché intérieur et la fierté des produits vietnamiens.

Le vote visent des produits et services d'entreprises et de coopératives à Hanoï et d'autres villes et provinces du pays. Il s'agit des produits électroniques et technologiques, des outils de ménage ; des produits des secteurs de l’industrie, de la mode, de la construction, de la décoration intérieure ; des produits pharmaceutiques, des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ; des services bancaires et financiers ; et aussi des secteurs de l’assurance, de l’hôtellerie, de l’éducation...

Le vote a lieu de juillet à octobre 2022.

Les produits votés en 2021 se verront attribuer un certificat par le comité d'organisation et seront présentés à des expositions, foires de la ville. -VNA