Hanoï lance une campagne en hommage aux héros tombés au combat. Photo : VNA

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï a lancé une campagne « Week-end vert » à l'échelle de la ville le 20 juillet, à l'approche du 78e anniversaire de la Journée des invalides et des morts pour la Patrie (27 juillet).



Lors de la cérémonie de lancement qui s'est tenue au cimetière des martyrs de Co Loa, dans la commune de Dong Anh, la vice-présidente du comité, Dang Thi Phuong Hoa, a déclaré que cette initiative, au-delà d'une campagne de protection de l'environnement, visait à rendre hommage aux héros qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté nationales.



Des représentants d'associations de jeunes et d'organisations sociopolitiques, ainsi que des habitants de la commune de Dong Anh, ont exprimé leur soutien et leur engagement en faveur de ces activités.



Les organisations et les autorités locales ont également appelé le public à s'unir pour prendre soin des familles bénéficiaires de ces politiques et des personnes qui ont rendu service à la nation.



Le programme « Week-end vert » comprend la rénovation des cimetières des martyrs et des sites commémoratifs des héros, le tri et la collecte des déchets ménagers, la gestion des points de collecte des ordures mal situés, le nettoyage des canaux de drainage et des égouts et la plantation d'arbres dans les zones résidentielles, entre autres. - VNA/VI