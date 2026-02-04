Hanoï lance HanoTEX et DTMarket : Un pas décisif vers un marché scientifique, technologique et numérique moderne

Hanoï a lancé le 3 février une plateforme d’échange de technologies (HanoTEX) et un marché de transformation numérique (DTMarket).

Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique visant à édifier un marché scientifique et technologique moderne, transparent et efficace.

HanoTEX se positionne comme l’infrastructure phare de la capitale pour connecter, évaluer, intermédier et commercialiser les technologies. Ses missions clés incluent l'évaluation et l'intermédiation des transferts de technologies, la commercialisation des résultats de la recherche scientifique ainsi que la connexion entre les entreprises, les instituts de recherche, les investisseurs et les institutions financières.

Première plateforme nationale fonctionnant sur un modèle de partenariat public-privé (PPP) avec une gestion professionnelle assurée par des entreprises, HanoTEX combine un portail en ligne (hanotex.vn) et un espace physique de transactions.

À l’horizon 2030, elle ambitionne de s’imposer comme une institution de référence au niveau régional et international. De son côté, DTMarket (dtmarket.vn) est constitue une composante spécialisée de HanoTEX, centrée sur les solutions, produits et services numériques. Ce marché vise à connecter l'offre et la demande de technologies numériques pour les organismes d'État, les entreprises et la société, tout en encourageant une concurrence saine.

Signature d'un accord de coopération en matière de recherche et développement scientifique et technologique entre le Département des sciences et technologies de Hanoï, l'Institut d'ingénierie du contrôle et de l'automatisation (Université de technologie de Hanoï) et le groupe automobile Hiep Hoa. Photo : Vu Quang - VNA

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Viet Dung, a souligné que "la transformation numérique doit générer une valeur économique réelle, et non se limiter à une tendance ou à des démonstrations techniques". Hanoï voit 2026 comme une période charnière pour passer de la phase pilote à une application réelle et massive. La capitale s’est fixé des objectifs ambitieux : l'économie numérique représente plus de 40 % de son économie d’ici 2030, et plus de 70 % d’ici 2065.

À cette occasion, le Département des Sciences et des Technologies a présenté un système de transfert de documents en ligne entre l’État et les entreprises, simplifiant les procédures administratives. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), entre l’État, les universités et les entreprises. -VNA/VI