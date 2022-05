Hanoï lance 28 circuits touristiques au service des participants aux SEA Games 31

Des voyagistes de Hanoï: Hanoitourist, Vietfoot Travel 5 tour, LUX Travel, VI Travel, Vietravel ont lancé 28 circuits touristiques pour les délégations sportives et les invités participant aux 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Ces circuits visent à présenter les valeurs culturelles, historiques, architecturales du centre-ville de Hanoï, les sites pittoresques et les anciens villages à l'extérieur de la ville, etc.

On peut citer une demi-journée pour visiter le Mausolée et le musée de Ho Chi Minh, le Temple de la littérature et le lac Hoan Kiem; un circuit quotidien pour visiter le Musée national d'histoire du Vietnam et la Cité impériale de Thang Long; des circuits à vélo pour découvrir l'ancienne citadelle de Cô Loa, le village de poterie de Bat Trang, etc.

Certains voyagistes organisent également des circuits dans des destinations proches de Hanoï telles que Ninh Binh, Ha Long, Sa Pa, Mai Chau.

Des touristes étrangers visitant la maison communale de Kim Ngan. Photo: VNA

Ces circuits au service des invités participant aux SEA Games 31 les aideront non seulement à découvrir les valeurs culturelles, historiques de Hanoï ainsi que certaines destinations voisines, mais aussi à diffuser l'image touristique de la capitale, du Vietnam en général.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent jusqu'au 23 mai dans la capitale et dans 11 villes et provinces voisines. Avec 40 sports et 523 épreuves, cette édition devrait attirer environ 10.000 participants. -VNA/VI