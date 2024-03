Hanoï: la Visite printanière d’amitié 2024 renforce les relations extérieures

Le 9 mars, l'Union des organisations d'amitié de Hanoï et le Service du tourisme de la capitale ont organisé le programme "Visite printanière d’amitié" 2024 au complexe des temples de Soc, district de Soc Son, Hanoï.

Cérémonie d'offrande d'encens à un temple lors du programme. Photo: VNA

Plus de 400 délégués, dont des représentants de ministères, départements et agences, des ambassadeurs et du personnel diplomatique de nombreuses ambassades, des représentants d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam, y ont participé.

Ils ont assisté aux cérémonies traditionnelles d'offrande d'encens dans des temples et pagodes, visité des stands d’objets artisanaux traditionnels...

Le président de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Nguyen Ngoc Ky, a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité de présenter la culture vietnamienne aux étrangers vivant au Vietnam et d’apporter au district de Soc Son de nouvelles opportunités de coopération.

Au nom des délégués internationaux, Saadi Salama, ambassadeur de Palestine et chef du corps diplomatique au Vietnam, a adressé ses remerciements à Hanoï pour son attention à la diplomatie populaire et aux amis internationaux sur son sol. Il s’est déclaré convaincu que les activités de paix aiderait le Vietnam à renforcer sa position sur la scène internationale. -VNA/VI