Hanoï inscrit la zone du lac Hoan Kiem et son Vieux quartier sur la liste des zones touristiques de niveau municipal

Le 31 octobre, le Comité populaire de la capitale a décidé d’inscrire le lac Hoan Kiem (Epée restituée) et ses environs ainsi que le Vieux quartier de Hanoi sur la liste des zones touristiques de niveau municipal.

Un grand nombre de personnes viennent s'amuser dans la rue piétonne autour du lac Hoan Kiem. Photo: VNA

La zone du lac Hoan Kiem et ses environs abritent de nombreuses reliques historiques, culturelles, architecturales et artistiques traditionnelles. Ce lieu a été classé site historique et culturel national spécial.

Ancien tronçon du fleuve Rouge, le lac de l’Épée restituée était appelé Hô Luc Thuy (Lac aux eaux vertes) aux XIe-XIVe siècles, Hô Thuy Quân (Lac de la marine) aux XVe-XVIIIe siècles. Le nom d’Épée restituée lui vient d’une légende.

Un pêcheur du nom de Lê Thân prit un jour dans son filet la lame d’une épée portant l’inscription : "Selon la Volonté du Ciel". Il rejoignit les troupes insurrectionnelles de Lê Loi (XVe siècle) qui luttait contre les envahisseurs chinois Ming. Ce dernier découvrit un jour le manche même de l’épée offerte par Lê Thân. Son arme sacrée lui apporta la victoire finale qui le fit Roi des Lê. Un jour, il se promena en barque sur le lac. La Déesse Tortue émergea de l’eau pour lui reprendre son épée.

Le Vieux quartier fait partie de l’histoire de la fondation et du développement de Thang Long - Hanoï. Il abrite des gens travaillant dans l'artisanat et le commerce, avec des rues artisanales typiques et porteuses des caractéristiques distinctes des habitants de la capitale. Actuellement, le Vieux quartier de Hanoï compte 76 rues relevant de 10 quartiers. Il s’agit d’un lieu qui préserve des vestiges de l'ancienne capitale Thang Long avec de nombreux sites patrimoniaux, maisons anciennes et rues artisanales... Le Vieux quartier de Hanoï a été inscrit sur la liste des sites historiques et culturels nationaux.

Dans le but de préserver et promouvoir les valeurs culturelles, historiques, architecturales et paysagères du lac Hoan Kiem et de ses environs ainsi que du Vieux quartier de Hanoï, l’arrondissement de Hoan Kiem a lancé de nombreux produits touristiques typiques et organisé différentes activités culturelles.