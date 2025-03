Hanoï finalise un rapport sur le plan de conception et de rénovation de la place Dông Kinh - Nghia Thuc

La place Dông Kinh - Nghia Thuc située au cœur de la capitale vietnamienne. Photo: VNA

Le Comité populaire de Hanoï a récemment finalisé un rapport sur la mise en œuvre du plan de conception et de rénovation de la place Dông Kinh - Nghia Thuc, située au cœur de la capitale vietnamienne.



La superficie totale de la place Dông Kinh - Nghia Thuc concernée par le plan est d’environ 12 000 m². Elle est délimitée : au nord, par les rues Câu Gô et Hàng Gai ; au sud, par le lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) ; à l’ouest, par la rue Luong Van Can et le restaurant Thuy Ta ; à l’est, par les rues autour du lac Hoàn Kiêm, y compris le bâtiment du centre commercial situé au 7, rue Dinh Tiên Hoàng.



Selon le plan proposé, la place Dông Kinh - Nghia Thuc constitue une zone à forte valeur historique et culturelle, reliant deux sites majeurs : le lac Hoàn Kiêm et ses environs, ainsi que le Vieux Quartier de Hanoï. La ville prévoit de démolir le centre commercial situé au 7, rue Dinh Tiên Hoàng, et de construire un espace souterrain sur trois niveaux : sous-sol 1 : espace culturel et commercial ; sous-sols 2 et 3 : parking (ou espace à double usage en cas d’absence de besoin en stationnement).

La démolition du bâtiment et le déblaiement du site devraient être achevés avant le 30 avril prochain.



