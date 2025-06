Hanoï finalise les préparatifs pour la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux

Le 27 juin, lors de la 24e session du Conseil populaire de Hanoï (mandat 2021-2026, 16e législature), les participants ont adopté 11 résolutions portant sur des contenus importants et urgents, notamment la mise en œuvre rapide du modèle d’administration locale à deux niveaux à partir du 1er juillet.

Le président du Conseil populaire municipal, Nguyên Ngoc Tuân, a demandé au Comité populaire municipal, aux services, aux départements et aux autorités locales de mettre en œuvre de manière rigoureuse et efficace les directives des autorités centrales et municipales, afin d’achever les préparatifs et de déployer officiellement ce nouveau modèle à partir du 1er juillet. L’objectif est d’assurer un fonctionnement fluide, continu et sans interruption de l’appareil administratif, sans perturber les activités de production, commerciales ni les services rendus aux citoyens et aux entreprises.

Concernant les résolutions relatives à l’ajustement de la décentralisation socio-économique, à la répartition des ressources budgétaires, à la révision des prévisions budgétaires et des plans d’investissement public, ainsi qu’à la gestion et à l’utilisation des biens publics, le Conseil populaire de Hanoï a demandé au Comité populaire municipal d’élaborer rapidement des plans et des instructions détaillés, afin de garantir la mise en œuvre cohérente et harmonieuse de ces mesures. Dans ce processus, il est également essentiel de résoudre rapidement les difficultés rencontrées, notamment durant la période de transition vers le nouveau modèle à deux niveaux.

Nguyên Ngoc Tuân a en outre appelé le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la capitale à poursuivre ses efforts de sensibilisation et de mobilisation auprès des électeurs et de la population, afin de susciter leur soutien actif à la mise en œuvre des politiques et directives émises par les autorités centrales et locales, tout en renforçant le suivi de leur application. – VNA/VI