Hanoi expérimente la garantie des frais hospitaliers pour réduire les procédures administratives

Le ministère de la Santé a lancé un projet pilote permettant à un seul membre d’une famille de souscrire une garantie de frais d’hospitalisation auprès d’une banque pour l’ensemble du foyer, ouvrant la voie à un modèle de prise en charge anticipée des soins dans les établissements de santé publics.

L’Hôpital général de Hà Dông, à Hanoi, est le premier établissement à tester cette initiative. Dans le cadre de ce dispositif, les patients utilisent une application mobile pour saisir leurs informations personnelles, telles que leur numéro d’identification national, leur numéro de téléphone et leur nom complet. L’application leur permet de prendre rendez-vous, d’accéder aux résultats d’imagerie médicale et de consulter les conclusions des médecins.

Pour activer le service de garantie de frais d’hospitalisation, les utilisateurs associent l’application à leur compte bancaire et effectuent un virement du montant prévu. Ils peuvent ensuite bénéficier de leurs examens et traitements sans avoir à faire la queue pour effectuer des paiements anticipés ni à régler leurs factures à la caisse. À leur arrivée à l’hôpital, les patients doivent simplement informer le personnel qu’ils utilisent ce dispositif de garantie. Tous les frais médicaux sont automatiquement déduits du compte associé.

Il n’est plus nécessaire de transporter de l’argent liquide ni de faire la queue pour effectuer des dépôts. Les relevés détaillés des frais, les factures et les résultats d’examens sont affichés de manière transparente sur l’application, permettant aux patients de suivre et de vérifier leurs dépenses. Le système permet également les garanties à distance : les utilisateurs n’ont donc pas besoin de présenter l’application à l’accueil.

Pour les patients âgés, les proches peuvent effectuer les démarches à distance et enregistrer la garantie en leur nom. À leur arrivée à l’hôpital, ils présentent simplement leur carte d’identité et informent le personnel que les frais sont garantis ; l’information est alors synchronisée dans le système. Ils n’ont plus besoin de faire la queue pour payer ni d’attendre le remboursement des avances non utilisées. Tout solde non utilisé peut être immédiatement restitué au compte bancaire du garant en cas d’annulation.

Ce modèle vise à simplifier les visites à l’hôpital pour les patients, tout en réduisant l’affluence aux caisses, en limitant les contacts directs et en améliorant la transparence et l’uniformisation des procédures.

Auparavant, les patients devaient souvent faire la queue à plusieurs reprises pour déposer une somme et récupérer les fonds non utilisés. Désormais, après leur examen et la signature de la facture détaillée, ils peuvent partir immédiatement, sans attente prolongée.

Nguyên Minh Ngoc, habitante domicilée dans la rue Ngô Quyên, explique avoir utilisé le système lors d’une consultation dentaire il y a deux semaines, après qu’une caissière le lui ait présenté. Après avoir téléchargé l’application « VN Y tế » et transféré un plafond de dépenses sur son compte, les paiements ont été automatiquement déduits en fonction des services utilisés.

Auparavant, elle devait prendre un ticket, faire la queue pour payer un acompte et, si elle souhaitait ajouter un autre service pendant sa visite, elle devait refaire la queue. « Cela impliquait plus d’allers-retours et plus d’attente. Grâce à la garantie des tarifs, les patients gagnent un temps précieux», a-t-elle fait savoir. Elle a ajouté que l’ensemble du processus, de l’inscription à l’examen en passant par le traitement, n’avait duré qu’un peu plus d’une heure.

Les données montrent que l’hôpital accueille chaque jour entre 1.500 et 2.000 patients, hospitalisés ou en consultation externe.

Nguyên Thi Huong Giang, du service des finances et de la comptabilité de l’hôpital, a déclaré que ce volume élevé de patients avait exercé une pression considérable sur les patients et le personnel de caisse. Depuis la mise en place du logiciel de garantie, cette pression s’est toutefois nettement atténuée.

Nguyên Thành Vinh, directeur de l’Hôpital général de Hà Dông, a indiqué que, dans un premier temps, environ 70% des patients utilisant les services à la demande avaient opté pour le système de garantie. Le temps de traitement à l’accueil et aux caisses a diminué d’environ 30%, avec une réduction significative des paiements anticipés et des remboursements. Ce modèle, a-t-il ajouté, n’a pas perturbé le fonctionnement global de l’hôpital.

Le secteur de la santé prévoit de déployer le système dans un premier temps à l’hôpital général agricole avant de l’étendre à d’autres établissements.

Selon le Département de l’administration des services médicaux du ministère, malgré les progrès considérables réalisés ces dernières années par le secteur de la santé vietnamien en matière de normes professionnelles et de transformation numérique, un paradoxe persiste.

Alors que l’expertise clinique continue de progresser, les procédures de recouvrement des frais hospitaliers dans de nombreux établissements restent obsolètes. Actuellement, la plupart des hôpitaux, publics et privés, provinciaux et nationaux, exigent encore des patients qu’ils versent des acomptes avant leur traitement.

Dans ce contexte, les autorités présentent le portail de garantie des frais hospitaliers comme une solution humaine et pratique. Ce modèle permet aux patients de se faire soigner plus sereinement, sans craindre de difficultés financières immédiates ni de paiements et remboursements d’acomptes répétés. Il leur offre un meilleur contrôle financier, même en cas de coûts de traitement élevés. — VNA/VI