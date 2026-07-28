Hanoï et Rome signent une déclaration conjointe pour renforcer leur coopération globale

La délégation de la ville de Hanoï a tenu une réunion de travail avec les autorités de la ville de Rome. Photo: VNA

Dans le cadre d'une mission de travail en Italie, une délégation de la ville de Hanoï conduite par Tran Dinh Canh, membre du Comité permanent du Comité municipal du Parti et président de la Commission de contrôle du Comité municipal du Parti, a rencontré, le 27 juillet (heure locale), les autorités de Rome afin de renforcer la coopération entre les deux capitales.

Les deux parties ont salué le développement positif des relations entre le Vietnam et l'Italie, ainsi que celui des liens entre Hanoï et Rome. Elles ont réaffirmé leur volonté d'intensifier les échanges et d'élargir leur coopération dans les domaines d'intérêt commun, contribuant ainsi à la mise en œuvre du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie dans cette nouvelle phase de développement.

À cette occasion, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Bui Duy Cuong, et la présidente de l'Assemblée capitoline de Rome, Svetlana Celli, ont signé une déclaration conjointe entre le Comité populaire de Hanoï et les autorités de Rome, destinée à promouvoir une coopération concrète entre les deux capitales.

Valable pour une durée de deux ans, cette déclaration porte sur six domaines prioritaires : la gestion et la régénération urbaines ; la protection de l'environnement et le développement durable ; l'éducation et la culture ; le développement social ; l'intégration et l'innovation ; ainsi que l'économie, le commerce et l'investissement.

Les deux parties sont également convenues de renforcer les échanges d'expériences en matière de préservation, de restauration et de valorisation du patrimoine architectural et des sites historiques et culturels, en lien avec la rénovation et le développement urbains. Cette coopération s'inscrit dans les orientations de développement de Hanoï et permettra à la capitale vietnamienne de tirer parti de l'expertise italienne dans la conservation des villes historiques, en conciliant préservation du patrimoine et développement urbain durable. -VNA/VI