Hanoï et Moscou intensifient leur collaboration dans la sécurité et la technologie

Le général Luong Tam Quang (droite) et Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe Vladimir Poutine et président du Conseil maritime de Russie. Photo: VNA

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie et souhaite les renforcer davantage, a affirmé le ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, en recevant le 19 septembre à Hanoï Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe Vladimir Poutine et président du Conseil maritime de Russie, en visite de travail au Vietnam.

Il s’est félicité du développement des relations multiformes entre le Vietnam et la Russie ces dernières années, conformes aux intérêts des deux pays, les qualifiant d’atout précieux et de modèle d’amitié traditionnelle et de coopération mutuellement bénéfique...

Dans un contexte de relations bilatérales en plein essor, le général Luong Tam Quang a souligné que la coopération en matière de sécurité et de maintien de l'ordre a toujours été une priorité, consolidée et élargie pour devenir l'un des piliers de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Les deux parties ont activement promu des activités de coopération fondées sur la confiance, le pragmatisme, l'efficacité et l'exhaustivité, obtenant de nombreux résultats importants, a-t-il poursuivi.



Au cours de la réunion, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, afin de mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés et les mécanismes existants. Elles ont également convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de formation du personnel, d'élargir la collaboration en matière de recherche scientifique, d'application et de transfert de technologie, ainsi que de maintenir une coordination et une consultation étroites et efficaces dans les mécanismes et forums multilatéraux de sécurité. -VNA/VI