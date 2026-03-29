Hanoi et Hô Chi Minh-Ville invitées à agir d’urgence contre la pollution de l’air

La ville de Hanoi est confrontée à une aggravation de la pollution de l'air. Photo : VNA

Les comités populaires de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville ont été invités à prendre des mesures drastiques pour contrôler et améliorer la pollution de l’air dans les deux villes.



La résolution n°67/NQ-CP, récemment adoptée par le gouvernement, promulgue un plan visant à renforcer l’efficacité des politiques et des lois relatives à la protection de l’environnement.



Visant à garantir la mise en œuvre rapide de la résolution n°247/2025/QH15, ce plan contribue à une prise de conscience et à une implication accrues, renforçant ainsi l’efficacité des actions de protection de l’environnement.



Le plan contribue également à la transformation du modèle de croissance, en mettant l’accent sur le développement d’une économie verte et d’une économie circulaire pour le développement durable du pays, comme l’ont défini les travaux du 14e Congrès national du Parti.



Parmi les autres objectifs du plan figurent la mobilisation des forces conjuguées de l’ensemble du système politique, la promotion de la participation citoyenne et la mobilisation des ressources sociales pour atteindre les objectifs définis dans la résolution n°247/2025/QH15.



Parallèlement, la coordination entre les ministères, les secteurs et les collectivités territoriales sera renforcée afin d’assurer la mise en œuvre effective de la résolution à l’échelle nationale.



L’utilisation des technologies de l’information et la transformation numérique seront également promues par cette initiative, qui comprend l’organisation, le suivi, le contrôle et l’évaluation de sa mise en œuvre.



Selon ce plan, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement examinera, mettra à jour et ajustera les stratégies et les programmes liés à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique, évaluera la capacité de charge environnementale et publiera des plans de gestion de la qualité des eaux de surface dans les principaux bassins fluviaux interprovinciaux.



Cette année, le ministère et les comités populaires de la ville de Hanoi et de la province de Bac Ninh doivent travailler à améliorer la qualité de l’environnement dans les sections de rivières gravement polluées, notamment la rivière Ngu Huyên Khê, la rivière Tô Lich et le système d’irrigation de Bac Hung Hai.



Une base de données environnementales nationale doit également être constituée et mise en service, garantissant l’intégration, la connectivité et le partage de données en temps réel avec les autres systèmes de données nationaux.



Cette base de données sera intégrée aux systèmes d’information géographique pour élaborer des cartes de la qualité environnementale destinées à la diffusion publique, qui seront initialement appliquées dans les grandes zones urbaines telles que Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.



Le ministère des Finances et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement mettront en place et exploiteront une plateforme nationale d’échange de quotas d’émission de carbone et finaliseront la réglementation juridique relative à l’échange des résultats de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des crédits carbone avec les partenaires internationaux.



Ils définiront également la proportion des résultats de réduction des émissions et le montant minimal de crédits carbone conservés pour atteindre les contributions déterminées au niveau national, garantissant ainsi les intérêts nationaux en fonction de chaque phase de développement et des conditions réelles.



En outre, le plan définit sept actions à mettre en œuvre d’ici à 2030 et au-delà. Il s’agit notamment de prévenir, de maîtriser et de détecter les risques de pollution et d’incidents environnementaux, ainsi que de prévoir les impacts des changements climatiques ; d’améliorer la qualité de l’environnement ; de renforcer l’efficacité de la gestion des déchets solides et dangereux ; et d’améliorer l’efficacité de la réponse aux changements climatiques.



Ces mesures comprennent également le renforcement du respect des lois sur la protection de l’environnement ; l’amélioration de la communication, de la diffusion et de l’éducation en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique ; et l’augmentation des ressources et l’amélioration de l’efficacité de la gestion étatique en matière de protection de l’environnement. – VNA/VI